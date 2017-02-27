Musul’da Stratejik Köprü Geri Alındı

Irak güçleri, Musul'un batısını DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyon kapsamında kenti ikiye bölen Dicle Nehri üzerindeki köprüyü geri aldı.

Irak güçleri, Musul'un batısını DEAŞ'tan temizlemek için başlatılan operasyon kapsamında kenti ikiye bölen Dicle Nehri üzerindeki köprüyü geri aldı.

Irak güçleri, Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'ı temizlemek için başlattıkları operasyon kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Irak güçleri, kenti ikiye bölen Dicle Nehri üzerindeki köprülerden birini geri aldı. Tuğgeneral Yahya Rasool, federal polis ve müdahale ekibinin Jawsaq Mahallesi'ni kurtardığını ifade ederek, stratejik öneme sahip Dördüncü Köprü'nün ele geçirildiğini aktardı. Rasool, "Bu, köprünün her iki taraftan da kontrol altına alındığı anlamına geliyor" dedi.

Musul'da bulunan 5 köprü de Ekim ayından bu yana yaşanan şiddetli çatışmalarda hasar gördü.