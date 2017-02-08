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Muş’un Nüfusu Geriledi

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Muş’un Nüfusu Geriledi
Türkiye nüfus sayımı verilerine göre Muş'un nüfusunda 2 bin 227 kişilik bir azalma yaşandığı belirtildi.

Türkiye nüfus sayımı verilerine göre Muş'un nüfusunda 2 bin 227 kişilik bir azalma yaşandığı belirtildi.

Muş Valiliği, kentin nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'de ikamet eden nüfusun 2016 yılında 2015 yılına göre 1 milyon 79 bin 818 kişi artış ile 78 milyon 741 bin 53 kişi olduğu tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, toplam nüfusun yüzde 50,2'sinin erkeklerden, yüzde 49,8'inin ise kadınlardan oluştuğu bildirildi. Açıklamada, Muş'un nüfusunun 2015 yılında 408 bin 728 iken, 2016 yılında 2 bin 227 kişi eksilerek 207 bin 190 erkek ve 199 bin 31 de kadın nüfusu olmak üzere 406 bin 501 olduğu kaydedildi. 2015 yılına göre bin 926 artışla şehir merkezinin belde ve köyler dâhil nüfusunun 189 bin 606 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, en çok nüfusu eksilen ilçenin Malazgirt ve en az nüfusu eksilen ilçenin ise Korkut olduğu vurgulandı. Açıklamada 2016 yılında Muş'a bağlı ilçelerin nüfusu ise şöyle sıralandı:

"Bulanık ilçesi merkez nüfusu 25 bin 741, belde ve köy nüfusu ise 81 bin 330, Hasköy ilçesi merkez nüfusu 12 bin 393, belde ve köy nüfusu ise 26 bin 245, Korkut ilçesi merkez nüfusu 3 bin 526, belde ve köy nüfusu ise 25 bin 845, Malazgirt ilçesi merkez nüfusu 19 bin 986, belde ve köy nüfusu ise 52 bin 606, Varto ilçesi merkez nüfusu 9 bin 971, belde ve köy nüfusu ise 30 bin 869 kişi olmuştur."

2016 yılında Muş genelinde 10 bin 134 doğum ve bin 362 ölümün olduğu dile getirilen açıklamada, "3 bin 485 evlenme ve 123 boşanma olayı gerçekleşmiştir. 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'de bütün illerimizde yeni TC kimlik kartı uygulaması başlamış, ilimiz ve ilçelerimizde bugüne kadar toplam 8 bin 580 kişi yeni kimlik kartı için müracaat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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