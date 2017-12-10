Mütevelli ’De Birlik Ve Beraberlik Kahvaltısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Saruhanlı ilçe teşkilatının her ay farklı bir mahallede düzenlendiği kahvaltı, bu kez Mütevelli Mahallesi'nde düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Saruhanlı ilçe teşkilatının her ay farklı bir mahallede düzenlendiği kahvaltı, bu kez Mütevelli Mahallesi'nde düzenlendi.

MHP Saruhanlı ilçe teşkilatının her ay farklı bir mahalle düzenlendiği toplantı bu kez Mütevelli Mahallesi'nde, MHP Saruhanlı İlçe Başkan Vekili Şerafettin Yüncüoğlu ev sahipliğinde düzenlendi. Birlik ve beraberlik mesajları verilen kahvaltıda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Gurup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ'nin ilçede gerçekleştirdiği hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, talepleri dinledi.

Mütevelli Düğün Salonu'nda düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Gurup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse, İlçe Koordinasyon Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Mütevelli Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen ve çok sayıda partili katıldı.