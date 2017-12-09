Mutfak Tüpünden Sızan Gaz 12 Kişiyi Zehirledi

Şanlıurfa'da mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen 12 kişi hastanelik oldu.

Şanlıurfa'da mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen 12 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Akşam yemeğini yedikten sonra misafirleriyle birlikte evde oturan Suriye uyruklu 12 kişi, odalara yayılan koku üzerine baş dönmesi ve mide bulantısı geçirdi. Mutfağı kontrol eden şahıslar, tüpte sızıntı olduğunu anlayınca durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Suriye uyruklu ev sahibi Hamid El Hassan, eşi ve 6 çocuğuyla birlikte misafir olarak gelen 4 kişinin zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarda ilk tedavileri yapılan şahıslar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.