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Mutlu Topçu: "Galibiyet Alıp Hedefleri Değiştirmek İstiyorduk"

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Mutlu Topçu: "Galibiyet Alıp Hedefleri Değiştirmek İstiyorduk"
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Galibiyet alıp hedefleri değiştirmek istiyorduk" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Galibiyet alıp hedefleri değiştirmek istiyorduk" dedi.

Ligin 22. haftasının açılış maçında Bursaspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup oldu.

Teknik Direktör Mutlu Topçu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "3 haftada 3 kırmızı kart gördük. 3 maçı da 10 kişi oynadık. Kırmızı kartlar ilk yarıda geldi. Penaltı ve kırmızı kart oyunun akışını değiştirdi. İlk yarıda Onur ve Aziz'le sol taraftan ciddi ataklar geliştirdik. Bir topumuz direkten döndü. İkinci yarıda direnç sağlamaya çalıştık. İkinci golü yedikten sonra oyun disiplininden uzaklaştık. Bizim için talihsiz bir gece. Galibiyet alıp hedefleri değiştirmek istiyorduk. Futbolda bireysel hatalar da oluyor. Daha fazla efor gerekiyordu bugün bunu başaramadık" diye konuştu.

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