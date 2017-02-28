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Mutlugiller Öykü Yarışmasının Kazananları Ödüllerini Aldı

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Mutlugiller Öykü Yarışmasının Kazananları Ödüllerini Aldı
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde her ay yayınlanan ve Çocuk Kulübü üyelerine ücretsiz olarak ulaştırılan Mutlugiller çizgi romanının...

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde her ay yayınlanan ve Çocuk Kulübü üyelerine ücretsiz olarak ulaştırılan Mutlugiller çizgi romanının yeni sayılarında kullanılmak üzere düzenlenen 2. Mutlugiller Öykü Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle teslim edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binasında gerçekleştirilen ödül töreninde, yarışmaya öykü gönderen tüm öğrencilere katılım belgeleri takdim edilirken, ilk üç sırayı alarak öyküsü yayınlanmaya hak kazanan öğrencilere 1000'er TL ödül verildi. Bu ödül aynı zamanda yayınlanacak olan öykülerin telif ücreti olarak kazanan yarışmacılara ödenecek.

"Öyküleri çocuklarımız yazıyor biz yayınlıyoruz"

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Şehrimizi güzelleştirmeye çok çaba harcıyoruz. Ancak bunu tek başımıza ne biz belediye olarak, ne de herhangi bir kurum ya da dernek başaramayız. Bu çaba ancak halkımızla birlikte hareket edersek sonuca ulaşabilir. Bu yarışma da gelecekte bu şehirde söz sahibi olacak çocuklarımızla birlikte şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkarma çabalarımızdan biri. Mutlugiller'in maceralarını çocuklarımız yazıyor, bizler de basıyoruz. Bu işbirliği bizim hedeflediğimiz hizmet anlayışını yansıtıyor. Kazanan öğrencilerimizi, onların ailelerini ve teşvik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını bekliyorum" diye konuştu.

Yarışmada, birinciliği "Mutlu Ailesi" hikayesi ile Duru Aygün, ikinciliği "Nelerden Tasarruf Yapabiliriz" hikayesi ile Beyza Aksoy, üçüncülüğü ise "Karne Hediyesi" hikayesi ile Arda Çankaya kazandı.

Mutlugiller Öykü Yarışmasının Kazananları Ödüllerini Aldı

Mutlugiller Öykü Yarışmasının Kazananları Ödüllerini Aldı

Mutlugiller Öykü Yarışmasının Kazananları Ödüllerini Aldı

Mutlugiller Öykü Yarışmasının Kazananları Ödüllerini Aldı

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