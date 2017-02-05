Kırıkkale'de Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği tarafından üyelerine yönelik düzenlenen 'Mutluluğa Engel Yok' projesi kapsamında Nur Boyraz’a sürpriz doğum günü yapıldı

Kırıkkale Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'ne üye olan Nur Boyraz’ın doğum günü nedeniyle Dernek Binası'nda 'Mutluluğa Engel Yok' projesi kapsamında doğum günü partisi düzenlendi.

Doğum gününe Dernek Başkanı Mehmet Emin Erkoç, Başkan Yardımcısı Hıdır Kuşçu, Halterci ve Milli Takım Hocası Cemal Boyacı ve Kırıkkale CHP Kadın Kolları Başkanı Güllü Aykut ve Yönetimi hazır bulundu.

Renkli görüntülerin yaşandığı doğum günü etkinliğinde Nur Boyraz’ı, bu mutlu gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Boyraz, "Benim bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha hep birlikte nice mutlu yıllarımız olsun" dedi. Daha sonra Boyraz ve beraberindeki arkadaşları doğum günü pastasını kestiler.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE