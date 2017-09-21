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Mutluluğa Rekor Evet

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Mutluluğa Rekor Evet
2016 yılında 6 bin 607 çifti evlendirerek bir rekora imza atan Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu, bu yıl da rekora koşuyor.

2016 yılında 6 bin 607 çifti evlendirerek bir rekora imza atan Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu, bu yıl da rekora koşuyor. Keçiören kıydığı 4 bin 760 nikahla Ankara'nın tüm ilçelerini geride bırakarak birinci olurken, onu 3 bin 980 çiftle Çankaya, 3 bin 820 çiftle Yenimahalle, 2 bin 962 çiftle de Etimesgut takip etti.

Adeta nikahtan nikaha koşan Keçiören Belediyesi evlendirme memurları, sezon bitimine kadar bu sayının yine 6 bine yaklaşacağını öngörüyor. Evlenen çiftler arasında yabancı uyruklular sıralamasında birinciliği Keçiören alırken, en fazla evlenenler Suriyeliler oldu. Sıralamayı İran, Azerbaycan ve Özbekistan takip etti. Evlenme merasimi esnasında kendi geleneklerini de uygulayan çiftler ilginç görüntülere imza attı.

"Hayırlı işe niyet ettiniz mi acele edin" düsturundan yola çıkan Keçiören Belediyesi, hızıyla da parmak ısırtıyor. Otomasyon sistemine geçen Belediye, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikahını kıydıktan sonra nüfusa tescilini yaptırıyor. Çiftlerin dünya evine girmesine zaman zaman da bizzat tanıklık eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Ailenin temel taşları karşılıklı sevgi, saygı, hürmet, anlayıştır. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum. Cenab-ı Allah kendilerine, milletine ve vatanına hayırlı hizmetler sunacak güzel evlatlar nasip etsin. Darısı bekarların başına" dedi.

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