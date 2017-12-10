Mutsuzluktan da ölüyoruz

Mutluluk sıralamasında 3. dünya ülkeleri arasındayız. Ne mutluluğun formülünü biliyoruz ne de mutluluğun asgari şartlarını yerine getirebiliyoruz. Mutluluğun temelini de aslında eğitim oluşturuyor. Okullarda öğrencilere mutluluğu artırıcı, mutsuzluğu azaltıcı bilgiler yeterince verilemiyor. Öğrencilerin yarıdan fazlası mutsuz okula severek gitmiyor. Mezunların dörtte birinden fazlası işsiz. Hal böyle olunca İslamiyet’e göre başkalarını öldürmek gibi intihar etmek de en büyük suçlar arasında olduğu halde intihar vakaları her yıl bir önceki yılı aratacak şekilde artıyor.

MUTLULUĞA DAİR DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Mutluluk hedef olarak belirlenirse daha çabuk mu yakalanır? Bilinenin aksine mutluluk, elde edilecek bir “şey”, varılacak bir nokta ya da “zirve” değildir. Klişe gibi gelse de mutluluk genel bir yaşantı ve bir süreçtir. Sürekli bir mutluluk arayışı ters tepebilir. Daha mutlu olmak için yapılanların sonunda daha mutsuz olunabiliyor. Mutluluğu bir hedef olarak koymaktansa iyi bir yaşam için bilinçli olarak yaptığımız aktiviteler ve seçimler bize zaten mutluluk deneyimini yaşatacaktır.

MUTLULUK İÇİN GÜZEL YAŞAM

Güzel yaşam için mutluluk mu mutluluk için güzel yaşam mı? Mutsuzlukların da mutluluk gibi hayatın bir parçası olduğunu kabul etmedikçe mutsuzlukla mücadele edilemez; mutlu olunamaz. Zorluklarla karşılaşmayarak değil; karşılaşıp zorlukları yenerek mutlu olunur. ‘Sürekli’ mutlu olmak, aynı duygu seviyesinde kalmak ve devamlı bunları amaçlamak gerçekçi olmadığı gibi mutsuzluğu da neden olabiliyor.

ÇOK PARA ÇOK MUTLULUK DEĞİL

Mutluluk her şeye sahip olmak değil; sahip olunanla yetinmekken eksiği olmayanlar da mutsuz olabiliyor. Paranın mutluluğumuz üstünde elbette olumlu bir etkisi var; ancak temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek, bizi rahat ettiğimiz yaşam standardına getirecek bir gelire sahipsek, kazanacağımız daha fazla para bizi düşündüğümüz gibi daha mutlu etmiyor. Hiç sorunu olmamak da mutluluk için yeterli değil.

Araştırmalar sosyal statü; idarecilik, gençlik, yaşlılık, çocuk sahibi olmak ya da olmamak gibi; demografik özelliklerden çok, kişilik özellikleri, sosyal ilişkiler, kendimizle olan ilişkimiz, kendimizi geliştirmek ve büyütmek gibi faktörlerin mutluluğu çok daha fazla etkilediğini ortaya koyuyor.

Mutluluk ömür boyu sürer; anlık keyif de kalıcı mutluluk değil. Çok seçenek de çok mutluluk demek değil; seçeneklerin çok olmasının bizi aslında yorduğunu, bazen kararsız kalıp hiçbir karar almamaya itebildiğini ve hatta mutsuz edebildiğini gösteriyor.

Mutluluğun %40 ile %50’sinin genlerle ilgili olması, mutluluğun tamamen bizim kontrolümüz dışında olduğunu göstermiyor. Yaşamımızda yapacağımız bir takım değişiklikler ve seçimlerle daha iyi ve daha fazla doyum aldığımız bir yaşam sürmek mümkündür.

BAŞARI MUTLULUĞUN EN ÖNEMLİ KAYNAĞI MIDIR?

Başarı, elbette bizi heyecanlandıran, kendimizle gurur duymamızı ve iyi hissetmemizi sağlayan bir deneyimdir. “Mutluk mu başarıyı başarı mı mutluluğu daha çok etkiliyor?’’ sorusunun cevabı, araştırmalara göre; mutluluk başarıyı daha çok etkiliyor.