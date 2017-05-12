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Mut’ta Şüpheli Bavul Korkuttu

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Mut’ta Şüpheli Bavul Korkuttu
Mersin'in Mut ilçesinde şüpheli bavul polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekibi tarafından kontrollü bir şekilde açılan bavuldan çöp çıktı.

Mersin'in Mut ilçesinde şüpheli bavul polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekibi tarafından kontrollü bir şekilde açılan bavuldan çöp çıktı. Korku dolu anlar yaşayan mahalleli derin bir nefes aldı.

Edinilen bilgilere göre, Mut ilçesi Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde terk edilmiş bir bavul gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak şüpheli bavulun etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek, yolu trafiğe kapattı. İşyerlerindeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri daha sonra bavulu kontrollü olarak açtı. Bavul içerinde yapılan incelemede çöpe atılacak ev eşyaları ve çuval içerisinde yanmış kül bulundu.

Korkulu anlar yaşayan işyeri ve mahalle sakinleri bavul içerisinde patlayıcı bir şey olmadığını görünce derin bir nefes aldı.

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