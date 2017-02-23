Mut’ta Yayla Evlerine Hırsız Dadandı

Mersin'in Mut ilçesinde ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar şimdide yayla evlerine dadandı.

Mersin'in Mut ilçesinde ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar şimdide yayla evlerine dadandı.

Yaylalarda kimsenin kalmamasını fırsat bilen hırsızlar yayla evlerini tek tek soymaya başladı. İlçeye bağlı Akgedik yaylasında onlarca ev hırsızlar tarafından adeta soyularak talan edildi. Pencere ve kapı kilitlerini kırarak yayla evlerine giren hırsızların, evlerde buldukları para eder ne varsa çaldılar. Vatandaşlar, bugüne kadar böyle bir hırsızlık olayı yaşamadıklarını söyledi.

Evi soyulan Musa Gezer, "Havanın güzel olması sebebiyle eşimle birlikte Akgedik yaylasındaki evimizi ziyarete gittik. Evimizin kapı ve pencerelerinin kırılmış olduğunu görünce şaşkına döndük. Evin içine girdiğimizde buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi değerli eşyalarımız çalınmış olduğunu fark ettik. Komşuların evlerinde aynı şekilde soyulmuş şaşkına döndük" dedi.

Olayın Mut İlçe Jandarma Komutanlığına haber verilmesi üzerine, jandarma ekipleri soyulan evlerin tespitini yaparak hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.