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'Muvazaalı eczane' kalmayacak

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'Muvazaalı eczane' kalmayacak
Çorum'da eczacılıkta muvazaa ile etkin mücadele edebilmek için TİTCK ve TEB'in öncülüğünde çalıştay düzenlendi. Eczacılardan ortak mesaj geldi: 'Son muvazaalı eczane kapatılana kadar mücadele devam edecek'

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Türk Eczacılar Birliği (TEB) tarafından Çorum'da, 4. Eczacılıkta Muvazaa ile Etkin Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Türkiye'de günlük ortalama 1 milyon 200 bin insanın sağlık kuruluşlarına müracaat ettiğine dikkati çeken TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz, "Bunların yaklaşık 1 milyonu reçete ile sonuçlanıyor ve her gün 1 milyon insanımız eczanelerimize uğruyor, eczacılarımızla diyaloğa giriyorlar. Ortalama günlük 5,5-6 milyon kutu ilaç satışı yapılıyor. Böyle bir sorumluluğu nasıl başkasına devredebiliriz. Böyle bir sorumluluk hiçkimse ile paylaşılamaz. Eczacılık bir sağlık mesleği, bir esnaflık, tüccarlık değildir" dedi.

SONUNA KADAR MÜCADELE
Kurum olarak 2016 yılında 100'den fazla muvazaalı eczane hakkında işlem yaptıklarını bildiren TİTCK Başkanı Gürsöz, muvazaalı eczaneler ile mücadeleye ilişkin, "Bunun ucu, arkası, sonu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun, burada bir kararlılık sergileyip gittiği yere kadar gideceğiz. Asla 'acaba, aman, sakın' falan demeyeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Mücadelemiz son muvazaalı eczane kapatılana kadar devam edecek" diye konuştu.

'BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ'
TEB Genel Sekreteri Arman Üney de muvazaa konusunda özellikle son 4-5 yıldır yapılan çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını, etkin çalışmalarla sorunun en aza indirilmesi konusunda başarı sağladıklarını söyledi. "Muvazaa, eczacıların gerçekten kanayan yarası" diyen Üney,"Bunu ne sağlık müdürlüklerimiz tek başına yapabilirler ne de eczacılar, odamız. Bu konuda aynı bu salonda olduğu gibi hep birlikte çalışmaya ihtiyaç var. TEB olarak bu konuyu çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da konuşmalarında, eczacılıkta muvazaa ile mücadele konusunda yapılan çalışmaları desteklediklerini belirtti. Bugün sona erecek çalıştayda eczacılıkta muvazaa ile mücadele konusundaki sorunlar ve yapılabilecek çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirilecek.

Mustafa DEMİRER / ÇORUM

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