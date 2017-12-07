Muz Serasından Düşen İşçi Yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde muz serasına naylon çekerken dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde muz serasına naylon çekerken dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derebaşı Mahallesi'nde muz serasına naylon çeken Ahmet Şefik (30), dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düştü. Serada çalışan iş arkadaşları tarafından düştüğü fark edilen Şefik, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şefik'in boynunda kırıklar tespit edildiği, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.