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Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Akçan’dan Başkan Yağcı’ya Ziyaret

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Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Akçan’dan Başkan Yağcı’ya Ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Serhat Akçan, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Serhat Akçan, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Yağcı, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri ile belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra Başkan Yağcı'yı makamında Bilecik İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Şemsettin Yıldırım ziyaret etti. Bilecik Belediye Başkanlığı ve Bilecik halkının İHH'ya yapmış olduğumuz yardımlar ve destekler sebebiyle İHH Başkanı Şemsettin Yıldırım, Başkan Yağcı'ya Teşekkür Beratını takdim etti. Şemsettin Yıldırım, bu nazik davranışından dolayı teşekkür eden Başkan Yağcı, "Bilecikli hemşehrilerimiz adına İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Merkezi'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Allah yaptığımız ve yapacağımız yardımları kabul etsin" dedi.

Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Akçan’dan Başkan Yağcı’ya Ziyaret

Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Akçan’dan Başkan Yağcı’ya Ziyaret

Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Akçan’dan Başkan Yağcı’ya Ziyaret

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