Müzikseverler Bahar Konserinde Buluştu

Muğla'nın Milas ilçesinde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale dönüşen Milas Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Bahar Konseri, Belediye Toplantı...

Muğla'nın Milas ilçesinde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale dönüşen Milas Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Bahar Konseri, Belediye Toplantı ve Düğün Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, Belediye Meclis Üyeleri İlhan Şimşek , Gülşen Gökçe ve kalabalık bir dinleyici tarafından ilgi ile izlenen gecede, bazı küçük hatalar yaşansa da, gecenin sonunda konuşan Belediye Başkanı Muhammet Tokat, hataların hayatın tadı tuzu olduğunu belirterek; "Önümüzdeki yıllarda çok daha başarılı işlere imza atacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin hemen her bölgesinden seçilen 32 eserin seslendirildiği konser son kez Ahmet Algur tarafından yönetilirken, konserin son iki eserini genç müzik öğretmeni ve bundan sonra koroyu yönetecek olan Gizem Akdoğan tarafından yönetildi.

Konserin sonunda Şef Ahmet Algur ve koronun yeni şefi Gizem Akdoğan'a çiçek ve plaket takdim eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; "Rengarenk bir hayatı yaşamak bizlerin de hakkı ve bu akşam Şef Ahmet Algur ve arkadaşları bizlere, renkli bir akşam yaşattılar. Her şeyden önce hiçbir karşılık beklemeden özveriyle bizlere bu keyifli dakikaları yaşatan bu insanlara yürekten teşekkür ediyor ve büyük bir saygı duyuyorum. Hayatta bazen bunalımlı dönemler yaşarız ve bu bunalımları atlatmak için kimi zaman dostlara, kimi zaman gönlümüze hitap eden müziğe ihtiyacımız vardır. İşte bu gördüğünüz insanlar bugün bizleri içinde bulunduğumuz tüm sıkıntılardan alıp, başka diyarlara götürdüler. Onlara yürekten teşekkür ediyor, verdikleri emek için, sosyal hayatımıza kattıkları renk için kutluyorum" dedi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.