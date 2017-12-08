Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Mhp Kendi Göbeğini Kendi Kesmeli"

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP'nin seçime tek başına girmesi gerektiğini söyleyerek, "MHP kendi göbeğini kendi kesmeli" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP'nin seçime tek başına girmesi gerektiğini söyleyerek, "MHP kendi göbeğini kendi kesmeli" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yazılı bir açıklama yaparak, 2019 seçimlerini değerlendirdi. MYP Lideri Yılmaz, MHP'nin seçime tek başına girmesi gerektiğini söyleyerek, "AK Parti ile MHP'nin seçime ortak girmesi olası gözükmüyor. Devlet Bahçeli bu durumu görmek zorunda. Şahsi tavsiyem MLP tabanını toplamalı ve bu şekilde seçime gitmeli. Barajın düşürülmesi de şu an için mümkün gözükmüyor. MHP kendi göbeğini kendi kesmeli.Köklü bir parti olan MHP'nin tabanı bir an önce toplamalı küskünleri partiye geri çağırmalı ve seçime böyle gitmelidir" dedi.