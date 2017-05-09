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Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Bahçeli’ye İdam Desteği

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Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Bahçeli’ye İdam Desteği
Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "idam" açıklamasına destek vererek idamın yasalaşmasını istedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "idam" açıklamasına destek vererek idamın yasalaşmasını istedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yazılı bir açıklama yaparak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "idam" çıkışına destek verdi. Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye de terör konusunda çekilen sıkıntılar bitmemektedir. Terör suçlarına idam bu ülkede tartışma konusu dahi edilmeden yasalaşmalıdır. Bizim güçlü bir ülke vizyonumuz olacaksa bu ancak güçlü yasalarla mümkündür. O halde idam yasası da bu kapsam da en önemli yasadır. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı bu konu da referandum öncesinde söz verdiler. Şimdi bu meselenin üzeri küllenmeden derhal yasaları bu çerçevede düzenlemek gerekmektedir. Milletimiz artık ciddi adımlar görmek istiyor. Şahsi çıkarlar uğruna yasalar değiştirilebilirken millet lehine bir yasanın bugüne kadar bekletilmiş olması son derece hazindir."

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