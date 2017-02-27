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Myp Lideri Yılmaz: "Yunanistan’dan Gıda İthalatı Durdurulmalıdır"

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Myp Lideri Yılmaz: "Yunanistan’dan Gıda İthalatı Durdurulmalıdır"
Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Yunanistan'ın Türkiye karşı düşmanca bir tavır takındığını belirterek, "Yunanistan Türkiye'ye...

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Yunanistan'ın Türkiye karşı düşmanca bir tavır takındığını belirterek, "Yunanistan Türkiye'ye karşı bir savaş peşinde. Bu ülkeden ülkemize giren tüm gıda ürünleri derhal durdurulmalıdır" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında son aylarda yaşanan gerginlikle ilgili yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, "Yunanistan Türkiye'ye karşı bir savaş peşinde. Bu ülkeden ülkemize giren tüm gıda ürünleri derhal durdurulmalıdır" dedi.

Yılmaz, "Ermenistan, Yunanistan ve Suriye'de olanlar dikkatle izlenmeli, izlenmenin ötesinde çeşitli tedbirler alınarak mukavemeti yüksek önlemler alınmalıdır. Bizim bu coğrafyada 5 bin yıllık kadim insanlık tarihi ile başlayan kadim ve bizlere karşı düşmanlıktan vazgeçmeyen şiddetli intikam hırsı ile dolu düşmanlarımız vardır. Bu nedenle başta Yunanistan ile olan gıda alışverişi derhal sonlandırılmalıdır. Bölge stabil hale gelinceye kadar kadim düşmanlara karşı uyanık ve diri olmak kaçınılmaz bir sorumluluktur" diye konuştu.

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