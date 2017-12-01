Naaşı Bulunamayan Şehit İçin 23 Yıl Sonra Temsili Mezar Yapıldı

Hakkari Çukurca'da 23 yıl önce görev yaptığı sırada Irak'ın Kuzeyi'nde girdiği çatışmada şehit olduktan sonra naaşı bulunamayan Jandarma Uzman Çavuş...

Hakkari Çukurca'da 23 yıl önce görev yaptığı sırada Irak'ın Kuzeyi'nde girdiği çatışmada şehit olduktan sonra naaşı bulunamayan Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez için Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temsili mezar yapıldı.

Hakkari Çukurca, Irak'ın kuzeyi Mezih Deryadere mevkiinde çıkan yoğun çatışmada naaşı bulunamayan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez'in adı ailesinin isteği üzerine Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı içerisinde bulunan şehitlikte temsili şehit mezarında yaşatılacak. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez'in adının yaşatılacağı mekanı için temsili şehit mezarı töreni düzenlendi. Törene Isparta Valisi Şehmuz Günaydın, Eğirdir Kaymakam Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, askeri ve sivil erkan katıldı. Törende ilk olarak Piyade Binbaşı Önder Hançer tarafından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez'in özgeçmişi okundu. Piyade Binbaşı Önder Hançer, "1969 yılında Antalya'nın Aksu ilçesinde doğan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez, ilk ve orta okulu Aksu ilçesinde tamamlamıştır. Vatan görevini Jandarma olarak Van Başkele'de yapmıştır. 1994 yılında Foça Jandarma Okulu'nda temel eğitimini tamamladıktan sonra Jandarma Onbaşı olarak Hakkari Jandarma Özel Harekat Taburu'na atanmıştır. 3 Ekim 1994 tarihinde Hakkari Çukurca Irak'ın kuzeyi Mezih Deryadere bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehitlik mertebesine erişmiştir. Yoğun çatışma nedeniyle şehidimizin naaşına ulaşılamamıştır. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez, bekardır. Kahraman şehidim, sen övülmüş kefensiz yatansın. Muhammed aşkına can veren serdarsın, sana gözler yetmez ardından ırmaklar ağlasın. Selamlar sana ey şehit, en yüce makamdasın. Şehidim sen gittiğin yerde rahat uyu. Bu vatan sizler sayesinde daima bağımsız, bu millet daime hür ve müreffeh kalacak, sizler gibi yılmaz bekçileri tarafından sonsuza dek korunacaktır. Ruhun şad olsun" dedi.

"Bu size şehidimizin emaneti"

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla birlikte üç el saygı atışı gerçekleştirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez'in adının yaşatılacağı mezarı başında dua okundu ve Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir tarafından şehidin babası Ömer Faruk Dönmez'e Ayyıldızlı al bayrak teslim edildi. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir bayrağı teslim ederken, "Bu, şehidimizin sana emaneti. Bayrağımızın al rengini şehidimizin kanından, Ayyıldızdaki parıltısını şehidimizin yüreğindeki ateşinden alır. Şehitler ölmez; toprağa düşer vatan olur, göğe çıkar bayrak olur. Bu bayrak yüce Türk milletinin size emanetidir. Öpüyorum ve size teslim ediyorum" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez'in babası Ömer Faruk Dönmez öperek bayrağı teslim aldı ve program sona erdi. Program sonrasında misafirlere ikramda bulunuldu.