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Nadir Görülen Hastalıklara Karşı ‘Zumba’

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Nadir Görülen Hastalıklara Karşı ‘Zumba’
Karşıyaka Belediyesi, Ege Hematoloji Onkoloji Derneği ve Zumbathon ekibi, dünya üzerinde 350 milyon kişiyi etkileyen genetik ve nadir görülen hastalıklara...

Karşıyaka Belediyesi, Ege Hematoloji Onkoloji Derneği ve Zumbathon ekibi, dünya üzerinde 350 milyon kişiyi etkileyen genetik ve nadir görülen hastalıklara karşı ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü kapsamında yaklaşık 600 kişi, 4 saat boyunca "zumba" yaptı.

Genetik ve nadir görülen hastalıklara karşı farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Girne Kültürpark içindeki Muharrem Candaş Spor Salonu'nda yapıldı. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliği, Ege Hematoloji Onkoloji Derneği ile Zumbathon ekiplerinin desteği ile gerçekleşen etkinliğe, Prof. Dr. Güray Saydam ve Doç. Dr. Fahri Şahin konuşmacı olarak katıldı. Nadir görülen hastalıklar ve genetik bozukluklar konusunda bilgiler verildi.

Nutuk dağıtıldı

Organizasyonun en dikkat çekici kısmı ise nadir hastalıklara farkındalık yaratmak için bir araya gelen ekiplerin zumba gösterisiydi. İstanbul, Manisa, Balıkesir, Kuşadası, Denizli, Marmaris ve Kayseri'den gelen dansçı ekipler, yaklaşık 600 kişinin de katılımıyla, 4 saat boyunca zumba yaptı. Tüm katılımcılara Nutuk dağıtıldı.

Nadir Görülen Hastalıklara Karşı ‘Zumba’

Nadir Görülen Hastalıklara Karşı ‘Zumba’

Nadir Görülen Hastalıklara Karşı ‘Zumba’

Nadir Görülen Hastalıklara Karşı ‘Zumba’

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