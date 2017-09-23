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Nadir Rastlanan ’Mekik Kelebeği’ Sakarya’da Görüldü

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Nadir Rastlanan ’Mekik Kelebeği’ Sakarya’da Görüldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir esnaf, dünyada nadir rastlanan "mekik kelebeği'ni görüntüledi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir esnaf, dünyada nadir rastlanan "mekik kelebeği'ni görüntüledi.

Adapazarı ilçesi, Çark Caddesi üzerinde bir dükkana giren ve dünyada eşine nadir rastlanan "mekik kelebeği" esnaf tarafından görüntülendi. Askeri kamuflaj kumaşı desenli olan, iri boy ve renkli uzun ince kanatları ile dikkat çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı gibi durabilen kelebek olarak da biliniyor.

Sadece gece uçan mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yaprakları ile besleniyor.

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