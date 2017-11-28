Naim Süleymanoğlu Ağrı’da Unutulmadı

Ağrı'da amatör sporcular vefat eden Cep Herkülü lakaplı, Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı.

Ağrı'da amatör sporcular vefat eden Cep Herkülü lakaplı, Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı.

Türk spor tarihinin efsane isimlerinden, halter sporunun dünyadaki en büyük ismi, "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu tüm yurtta olduğu gibi Ağrı'da da unutulmadı.

Milli rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatı üzerine Ağrı'da oynanan amatör müsabakalara sporcular Naim Süleymanoğlu için pankartla çıkarak saygı duruşunda bulundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen okullar arası futsal il birinciliği müsabakaları öncesinde sporcular "Olimpiyat Şampiyonu Cep Herkülü'nü Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart ile çıkarak saygı duruşunda bulundular.

15 Nisan Spor Salonunda oynanan futsal il birinciliği müsabakasını 20 erkek okul takımı,6 bayan okul takımı olmak üzere 26 takımdan 300'e yakın sporcu mücadele edecek. Halterci Naim Süleymanoğlu, halter tarihinin en genç dünya rekortmeni olup, 46 kez dünya rekoru kırmış, 3 kez Olimpiyat Şampiyonluğu elde etmiş, 8 kez Dünya Şampiyonluğuna ulaşmış ve Time Dergisine kapak olmuştu.