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Naim Süleymanoğlu'nun adı İlkadım'da yaşamalı

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Naim Süleymanoğlu'nun adı İlkadım'da yaşamalı
İlkadım Belediyesi MHP Grubu meclis üyeleri, Efsane Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun adının Çatalarmut Gençlik ve Spor Merkezi’ne verilmesini talep etti.

MHP Grubu adına söz alan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlkadım Belediye Meclis Üyesi Mustafa Umar, 18 Kasım 2017 günü vefat eden Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun adının yaşatılması için belediye meclisine öneride bulundu.

Umar, “Bayrağımızı Dünya’da defalarca dalgalandıran, aldığı başarılar ile defalarca göğsümüzü kabartan milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun adının yaşatılması için Türkiye’nin en büyüğü olan ve ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Çatalarmut Gençlik ve Spor Merkezi’ne verilmesini talep ediyoruz” dedi. 

BİRAN ÖNCE ADIM ATILMALI 
Umar, “Böylelikle başarıları ile adını dünyaya duyuran bir sporcumuzun adının Samsun gibi ismi kurtuluş mücadelesinin başlangıcı ile anılan bir şehrin ilçesi olan İlkadım'da yaşatılması hem bizler hem de Samsun için bir gurur kaynağı olacaktır. Bu konuda başta belediye başkanımız Erdoğan Tok olmak üzere tüm belediye meclis üyelerimizin de bizlerle aynı fikirde olacağını düşünüyor bu konuda en kısa zamanda gerekli çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.  E.Caner CABBAR 

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