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Nalbur Deposunda Korkutan Yangın

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Nalbur Deposunda Korkutan Yangın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir nalbur dükkanının deposunda yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir nalbur dükkanının deposunda yangın çıktı. Yangının erken fark edilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzeri kaymakamlık konutu karşısında Kazım Alıcı'ya ait inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada yoldan geçen bir kadın, yangını görünce itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Depodaki malzemeler zarar görürken yangına zamanında müdahale edilmesi sayesinde facianın önüne geçildiği ifade edildi.

Nalbur Deposunda Korkutan Yangın

Nalbur Deposunda Korkutan Yangın

Nalbur Deposunda Korkutan Yangın

Nalbur Deposunda Korkutan Yangın

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