Nallıhan’da Trafik Kazası,1 Yaralı

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde kontrolden çıkan bir otomobil duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesinde kontrolden çıkan bir otomobil duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 06 NBB 88 plakalı otomobil sürücü H.K Fehmi Eren Bulvarı'ndan evine doğru giderken yolun ıslak ve kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil taklalar açarak bir duvara çarparak durabildi. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk tedaviyi olay yerinde yaptıktan sonra Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.