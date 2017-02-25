  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 20 °C

Namağlup Şampiyona Görkemli Kutlama

» »
Namağlup Şampiyona Görkemli Kutlama
Bursa'da 1. Amatör Süper Lig şampiyonu olan Orhanelispor, şampiyonluğunu büyük bir coşku ile kutladı.

Bursa'da 1. Amatör Süper Lig şampiyonu olan Orhanelispor, şampiyonluğunu büyük bir coşku ile kutladı.

Lig boyunca hiç maç kaybetmeyen ve 16 maçtan sadece ikisini beraber kalarak tamamlayan Orhanelispor, şampiyonluk kupasını almayı başardı. 9 sene sonra kupayı kazanmalarının sevincini yaşayan Orhanelispor, şampiyonluğunu kutladı. Büyük coşku yaşayan Sevinç sporcular, oyun havası oynayarak geceyi sonlandırdı.

Orhaneli Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı olan İrfan Tatlıoğlu, "2004'te belediye başkanı olduğumdan beri takımın peşine düştük. Spor camiasında top koşturmaya ve onunla haşir neşir olmaya başladık. Sizler bize güven verdiniz, umut verdiniz. Biz de yılmadık. 13 senden beridir koşturuyoruz. Süper Amatör'e de çıktık, aşağı da düştük. Ama sizin gibi dostlar tanıdık" dedi.

Namağlup Şampiyona Görkemli Kutlama

Namağlup Şampiyona Görkemli Kutlama

Namağlup Şampiyona Görkemli Kutlama

Namağlup Şampiyona Görkemli Kutlama

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konyaspor, Trabzonspor Maçı Bilet Fiyatlarını 120 Tl’ye İndirdi24 Şubat 2017 Cuma 22:03
  • Muharrem Usta: “Arkamızda Dev Bir Miras Var”24 Şubat 2017 Cuma 21:53
  • Mutlu Topçu: "Galibiyet Alıp Hedefleri Değiştirmek İstiyorduk"24 Şubat 2017 Cuma 21:38
  • Kemal Özdeş: "Bursaspor’un Ritmi Bozuldu Ve 4-0’dan Sonra Tempo Düştü"24 Şubat 2017 Cuma 21:33
  • Perasovic: “Maçın Başından Sonuna Kadar İyi Oynadık”24 Şubat 2017 Cuma 21:18
  • Sito Alonso: “Efes, Bizden 1 Saniye Önde Düşündü”24 Şubat 2017 Cuma 21:18
  • Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Ardından24 Şubat 2017 Cuma 21:08
  • Thy Eurolaegue24 Şubat 2017 Cuma 21:03
  • Spor Toto Süper Lig24 Şubat 2017 Cuma 20:58
  • Spor Toto Süper Lig24 Şubat 2017 Cuma 20:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti