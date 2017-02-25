Namağlup Şampiyona Görkemli Kutlama

Bursa'da 1. Amatör Süper Lig şampiyonu olan Orhanelispor, şampiyonluğunu büyük bir coşku ile kutladı.

Bursa'da 1. Amatör Süper Lig şampiyonu olan Orhanelispor, şampiyonluğunu büyük bir coşku ile kutladı.

Lig boyunca hiç maç kaybetmeyen ve 16 maçtan sadece ikisini beraber kalarak tamamlayan Orhanelispor, şampiyonluk kupasını almayı başardı. 9 sene sonra kupayı kazanmalarının sevincini yaşayan Orhanelispor, şampiyonluğunu kutladı. Büyük coşku yaşayan Sevinç sporcular, oyun havası oynayarak geceyi sonlandırdı.

Orhaneli Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı olan İrfan Tatlıoğlu, "2004'te belediye başkanı olduğumdan beri takımın peşine düştük. Spor camiasında top koşturmaya ve onunla haşir neşir olmaya başladık. Sizler bize güven verdiniz, umut verdiniz. Biz de yılmadık. 13 senden beridir koşturuyoruz. Süper Amatör'e de çıktık, aşağı da düştük. Ama sizin gibi dostlar tanıdık" dedi.