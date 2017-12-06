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Narenciye Üreticisi İşçi Bulamıyor

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Narenciye Üreticisi İşçi Bulamıyor
Adana'da narenciye üreticileri bahçelerde kesim yapacak işçi bulamıyor.

Adana'da narenciye üreticileri bahçelerde kesim yapacak işçi bulamıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Kamplarda yaşayan Suriyelileri izin verin tarlada çalıştıralım. Günlük 54 TL para veriyoruz. En azından geçimlerini bu şekilde sağlarlar" dedi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te birinin karşılandığı Adana'da bahçelerde hasat devam ediyor. Bahçelerde çalışan işçiler, ekmek paraları için sabahın erken saatlerinde kalkıp sıcak-soğuk demeden bahçelere geliyor. Bunun karşılığında ise işçiler günlük 60.50 TL para alıyor. Ancak bu paranın 6.50 TL elcilere veren işçiler evlerine sadece 54 TL para ile gitmek zorunda kalıyor. Hal böyle olunca işçilerde sektörden uzaklaşmaya başlıyor.

Son yıllarda tarım sektöründe çalışan Suriyelilerin de bazıları kamplara yerleştirildiği için bazıları da Türkçe öğrendikleri için başka sektörlere yöneldiğinden bahçelerde çalışacak işçiler git gide azaldı. Önceden her grupta 35 işçinin olduğu bahçelerde şimdi 15-20 işçi çalışıyor.

"Hasat gecikiyor"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilerin bahçelerde çalışacak işçi bulamadığını ve meyvelerin hasat edilemediğini belirterek, "Narenciye hasatı ağustos ayının başından mart ayının sonuna kadar devam etmekte. Bu bahçede Satsuma Rize cinsi mandalina kesilmekte. Bu meyvenin kesim tarihi kasım ayının başından sonuna kadardı. Ancak işçi bulunamadığı için bu meyve aralık ayında kesiliyor. Sıkıntı büyük" dedi.

"Suriyelileri çalıştıralım"

Suriyelilerin başka sektörlere yönelmesinin de tarım sektörünü etkilediğini kaydeden Doğan, kamplarda yaşayan Suriyelileri de tarım sektöründe çalışmaya davet ederek şunları söyledi:

"Suriyeliler varken sıkıntı yoktu. Bunların çoğu Türkçe'yi öğrenince başka sektörlere yöneldi, bazıları memleketlerine döndü, bazıları da kamplara yerleştirildiği için işçi sıkıntısı patlak verdi. Adana Valiliğimizin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ve hükumetimizin çağrımıza kulak vermesini istiyoruz. Sarıçam'da 30 bin Suriyeli kamplarda barınmakta bunların da istihdama katkı sağlaması gerekir. Biran evvel oradaki işçilerin tarıma kazandırılmasını istiyoruz."

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