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Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücüsü Öldü

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Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücüsü Öldü
Antalya'ya narenciye taşıyan kamyon şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'ya narenciye taşıyan kamyon şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza 19.00 sıralarında D-400 karayolunun Beycik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Finike'den Antalya'ya narenciye götüren 07 GRB 56 plakalı kamyon, yağmurdan ıslanan yolda kayarak yoldan çıktı. Yol kenarındaki derin şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü Mehmet Bayar (55) aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Mehmet Bayar'ın cenazesi önce Kemer Devlet Hastanesine, burada yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Kaza yüzünden kısa süreliğine tek şeritten verilen trafik, kamyonun vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılmasıyla normale döndü.

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