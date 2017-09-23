Narince Köyüne Çok Programlı Lise Yapılıyor

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçeye bağlı Narince köyünde yapımı devam eden çok programlı lisede incelemede bulundu.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçeye bağlı Narince köyünde yapımı devam eden çok programlı lisede incelemede bulundu.

Kahta ilçesine bağlı Narince köyünde yapımı devam eden 12 derslik çok programlı lisede incelemelerde bulunan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'ya, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ve Narince Köyü Muhtarı Mikdat Erdoğan eşlik etti.

Köyde yapılan Çok Programlı Lisenin bölgede okuyan öğrenciler için büyük bir yatırım olduğunu belirten Narince Köyü Muhtarı Mikdat Erdoğan, "Devletimiz, sadece köyümüze değil bölgemizdeki bütün köylerimize hizmet götürüyor. Eğitimden, sağlığa, yollardan içme sularına kadar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetler yapılıyor. Bu da devletimizin vatandaşlarına ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor. Bunu görmemek için kör olmak gerekir. Kör olun ama nankör olmayın. Bütün bu hizmetlerin ulaşmasında TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın başta olmak üzere emeği geçen bütün vekillerimize, valimize İlçe Kaymakamımız Ahmet Gazi Kaya'ya ve bütün kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise, "Bu inşaat bittiğinde Narince Çok Programlı Lise olacak. 12 derslikli okulun etrafında yapılan kamulaştırmayla beraber yaklaşık olarak 5 milyon TL tutuyor. Buradaki amaç eğitimi tekli seviyeye indirmek ve ikili öğretime son vermektir. Bu bölgeden çoğu öğrencimiz taşıma yapıyordu. Burada yapılan lise merkez konumunda bir lise olacak. Bu okulumuzda da gençlerimiz inşallah çok daha modern, çağdaş, ferah ve güzel bir ortamda eğitim ve öğretimlerine devam edecek. Önümüzdeki günlerde inşaatımız tamamlanacak. Bu köyümüz en büyük köylerimizden bir tanesi ve merkez üs konumunda. Önünde yol inşaatları devam ediyor. Devletimiz tarafından 330 milyon TL'ye ihale edildi. Yol inşaatı da yakın zamanda bitecek. Burası yoluyla, modern okuluyla ve suyuyla çok güzel bir köyümüz olacaktır. Hizmetlerin en güzel aksamadan eksiksiz ve kesintisiz bir şekilde vatandaşımıza sunulması bizi çok mutlu ediyor.

Bu yatırımın buraya gelmesinde Sayın Meclis Başkanvekilimiz Ahmet Aydın Bey'in çok ciddi katkısı oldu. Kendisi hem yenilenen okullarımız hem de geçen sene inşaatı başlamış okullarımız olmak üzere çok ciddi bir emek gösterdi. Ben Sayın Meclis Başkanvekilimiz Ahmet Aydın'a ve Sayın Valimiz Nurullah Naci Kalkancı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler ise, okulun sabırsızlıkla açılmasını beklediklerini ifade ederek çok sevinçli oldukların böyle güzel bir okulun köylerinde yapıldığı için emeği geçen tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.