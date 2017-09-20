Narinceliler Derneğinden Bin Öğrenciye Kırtasiye Yardımı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Narinceliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Kahta ilçesine bağlı 4 köyde okuyan 1000 öğrenciye kırtasiye...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Narinceliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Kahta ilçesine bağlı 4 köyde okuyan 1000 öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kitap yardımında bulundu.

Narinceliler Derneği tarafından beşincisi gerçekleştirilen kırtasiye yardımında ilk ve ortaokul öğrencilerine çanta, defter, diğer kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kaynak kitap gibi çeşitli malzemeleri dağıtıldı.

İstanbul'dan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Narince köyüne gelen İş Adamı ve Narinceliler Derneği Başkanı Yavuz Uçar, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, ilk üçe giren başarılı öğrencilere bisiklet verileceğini söyleyerek aynı zamanda bu öğrencilere eğitim hayatı boyunca da burs bağlanacağı sözünü verdi.

Öğrencilere eğitim hayatında başarılı olmaları için çok kitap okumalarını tavsiye eden Başkan Yavuz Uçan, " Sevgili çocuklar ilk kırtasiye yardımımız 30 çantayla başladı. Geçen sene sadece engelli öğrencilerden oluşan 4 sınıfa yardım etmiştik. Bu yıl için de hepinize yardım edeceğimize söz vermiştik. Bu sene 3 bisiklet getirdik. Bunları 8. sınıflarda ilk 3'e girme başarısına ulaşanlara vereceğiz. 100 soru bankası kitapları alındı. 850 tane de çanta getirdik. Köylerimizde okuyan yaklaşık bin öğrencinin eğitim masraflarını karşılamaya çalıştık. Tüm bu çabamız sizin geleceğiniz içindir. Gelecekteki gururumuz olma dileğiyle inşallah sizlerden doktorlar, mühendisler ve hakimler çıkacaktır. Bunun için bol bol kitap okuyun. Derslerinize iyi çalışın. Bize vereceğiniz en güzel teşekkür, sene sonunda karnelerinizdeki notlarınızın başarısıdır. Bizler bu başarıyı gördüğümüzde inanın çok mutlu oluruz. 8. sınıflardan Türkiye birincisi çıkarsa kendisine eğitim ve öğretim hayatı boyunca burs sözü veriyoruz. Biz bu yılki yardımlarımızda çıtayı yükselttik ve yardım yapacağımız yerleri çoğalttık. Yardım yapacağımız bölgelere Narince dışında Karagöl mezrası, Narince, Aydınlık ve Bağbaşı'yı kapsadık. Yapılan bu yardımlara vesile olan bütün iş adamlarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Çelikhan Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise konuşmasında, "Sevgili Narinceli gençler, önemli olan şey bu ağabeylerinizin yıllar sonra da olsa sizi unutmamalarıdır. Bu ağabeyleriniz yıllar önce ekonomik nedenlerden dolayı buradan zamanında çıkıp İstanbul'a gitmişler. Ülkemize, devletimize, milletimize, kendi çocuklarına emek sarf edip çalışarak düzgün bir hayat sunmak için oralarda çalışmışlar. Ama sizi unutmamışlar. Orada sizin okul hayatınızla ilgili dertlenip karınca kararınca da olsa bir araya gelip hem sizinle hasret gidermek hem de size yardım etmek için kurdukları dernek vasıtasıyla 5 seferdir yardım etmek için geliyorlar. Bu çantalar içinde sadece kırtasiye malzemesi yok, bunlar içerisinde sizin hemşerilerinizin uzaklardan, gurbetten getirdiği selamları, saygıları, sevgileri ve umutları var. Ülkemizin geleceğine damga vurmak, okumak, köyünüze, memleketinize, devletinize, bayrağınıza kısaca ülkenize güzel bir nesil yetişmek suretiyle hizmet etmeniz için umut getirmişler o çantalar içinde. O yüzden sizden ricamız çalışmanız devletinize, örf ve adetinize, milletinize, bayrağınıza ve ezanı Muhammediye sahip çıkmanız. Yapılan bu yardımlardan dolayı Narinceliler Dernek Başkanına, yönetim kuruluna ve yardımlarını esirgemeyen bütün hayırsever iş adamlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Narince Ortaokulu Müdürü Kemal Sevinç ise, okulun öğretmen, öğrenci ve velileri adına, Narinceliler Derneği Başkanı Yavuz Uçan'a, derneğin yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan bütün hayırsever iş adamlarına teşekkür etti. Narince Ortaokulu adına Kaymakam Ahmet Gazi Kaya tarafından eğitime verdiği destekten ötürü Narinceliler Dernek Başkanı Yavuz Uçan'a plaket verildi.

Yapılan konuşmalardan sonra çanta, kırtasiye malzemesi ve yardımcı kitaplar öğrencilere dağıtıldı.

Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde Narinceliler Derneği tarafından 5.si gerçekleştirilen kırtasiye yardımı törenine Kahta İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Narince Ortaokulu Müdürü Kemal Sevinç, Narinceliler Dernek Başkanı Yavuz Uçan, öğrenciler ve velileri katıldı.