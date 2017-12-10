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Narko Timlerin En Büyük Destekçisi Narko Köpekler

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Narko Timlerin En Büyük Destekçisi Narko Köpekler
Elazığ'da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Narko timlerin yaptığı operasyon ve uygulamalarda en büyük desteği narkotik köpekleri "Şimşek" ve...

Elazığ'da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Narko timlerin yaptığı operasyon ve uygulamalarda en büyük desteği narkotik köpekleri "Şimşek" ve "Biksi" veriyor. Kentte 2017 yılında yapılan 193 başarılı operasyonda 343 şüpheli yakalanırken, 236 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 11 ay içerisinde yapılan 193 operasyonda toplam 343 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 235 kilo toz ve kubar esrar, 1 kilogram eroin ile metamfetamin ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda araç, iş yeri, arazi ve ikamet aramalarında saklanan ve zulalanan uyuşturucu maddelerin bulunmasında detektör köpekler "Şimşek" ve "Biksi" etkin rol oynadı. Özellikle Diyarbakır ve Bingöl yolları üzerinde yapılan uygulamalarda polisin uyuşturucu madde bulmada en büyük destekçisi olan Şimşek ve Biksi, Ankara'daki eğitimlerinin yanı sıra zaman zaman idarecisi olan polislerle de çeşitli eğitimler yaparak, sürekli duyarlı tutuluyor.

Narkotik detektör köpeklerinin uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynadığını dile getiren "Şimşek"in idarecisi Basri Çelik, narko köpeklerin özellikle araç, arazi ve ev aramalarında en büyük destekçileri olduğunu, 7-24 birlikte çalıştıklarını aktardı. Köpeklerin uyuşturucu maddelerin bulunmasında yüzde yüzlük bir başarı sağladığını belirten Çelik, temel eğitimlerini Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde aldığını ve her türlü uyuşturucu maddeyi bulma yeteneği kazandırıldığını kaydetti.

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