Narkotik Ekipleri Belediye Ekiplerini Bilgilendirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Narko Rehber Projesi kapsamında, belediye ekiplerine uyuşturucuyla...

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Narko Rehber Projesi kapsamında, belediye ekiplerine uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelede toplumun desteğini almak amacıyla Narko Rehber Projesi kapsamında bilgilendirme yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve uyuşturucu ile mücadele de toplumun desteğini almak amacıyla tüm illerde uygulanması istenilen Narko Rehber Projesi kapsamın da Adıyaman Belediyesinde görev yapan zabıta teşkilatına, özel güvenlik görevlilerine ve temizlik görevlilerine seminerler verilmiş olup toplamda 350 görevliye uyuşturucu ile mücadelede katkı sağlamaları, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Narko Rehber Projesi kapsamında toplumun uyuşturucu ile mücadelede daha etkin katılımının sağlanması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün bilgilendirmelerin devam edeceği öğrenildi.