  • BIST 77.548
  • Altın 129,852
  • Dolar 3,5433
  • Euro 3,6811
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 8 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Narkotik Ekipleri Yılbaşı Önceki Uygulama Yaptı

» »
Narkotik Ekipleri Yılbaşı Önceki Uygulama Yaptı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri umuma açık iş yeri, kafe ve barlarda uygulama yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri umuma açık iş yeri, kafe ve barlarda uygulama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri, yılbaşı öncesi tedbirler kapsamında Samsun'un Atakum ilçesinde umuma açık iş yeri, bar, kafe ve park ile bahçelerde uygulama yaptı. 25 Narkotim ekibinin katıldığı 25 ayrı noktada 150 kişi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 ayrı kişinin üzerinden birer paket esrar maddesi ele geçirildi. Söz konusu şahıslar ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mardin’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı28 Aralık 2016 Çarşamba 18:33
  • Yan Bakma Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı28 Aralık 2016 Çarşamba 18:33
  • Esenyurt’ta Minibüs Alt Geçide Uçtu28 Aralık 2016 Çarşamba 18:23
  • Karabük’teki Tefeci Operasyonunda 3 Tutuklama28 Aralık 2016 Çarşamba 18:23
  • Çaldığı Yağı Aynı Yere Satmaya Kalktı, Tekrar Çalınca Yakalandı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:58
  • 7 Yaşındaki Muhammed Beton Aracının Altında Kaldı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:48
  • Telefon Dolandırıcılarına 22 Bin Lira Kaptırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:48
  • Beyşehir Polisi Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi28 Aralık 2016 Çarşamba 17:48
  • Bozüyük’teki Trafik Kazasında Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı28 Aralık 2016 Çarşamba 17:43
  • Kastamonu’da Fetö Soruşturmasında 5 Tutuklama28 Aralık 2016 Çarşamba 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti