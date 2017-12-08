Narkotik, Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmıyor

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Ereğli ve Kilimli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli...

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Ereğli ve Kilimli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelede operasyonlarına devam ediyor. Eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında ekipler Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı Beldesinde V.D, S.G ve O.G., isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında (6) gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla V.D isimli şahıs gözaltına alınırken, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda, 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi ve A.Z ile C.S isimli şahıslar yakalandı.