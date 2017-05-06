  • BIST 93.928
  • Altın 139,914
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 12 °C

Narkotimden Bursa Mahallelerine Huzur Uygulaması

» »
Narkotimden Bursa Mahallelerine Huzur Uygulaması
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri Bursa'nın merkez mahallelerinde huzur uygulaması düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri Bursa'nın merkez mahallelerinde huzur uygulaması düzenledi. Bursa'da en çok uyuşturucu ihbarı yapılan bölgelerdeki ihbarları azaltmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri şüpheli şahıslara kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Uygulamaya motorlu Narkotimler ve çok sayıda polis ekibi katıldı. Çevreyi inceleyerek her şeyi tek tek gözden geçiren Narkotim ekipleri vatandaşlara huzur verdi.

Narkotimden Bursa Mahallelerine Huzur Uygulaması

Narkotimden Bursa Mahallelerine Huzur Uygulaması

Narkotimden Bursa Mahallelerine Huzur Uygulaması

Narkotimden Bursa Mahallelerine Huzur Uygulaması

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırşehir’deki Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama05 Mayıs 2017 Cuma 23:08
  • Otel Odasındaki Cinayeti Dakikalar İçerisinde İşlemişler05 Mayıs 2017 Cuma 22:53
  • 4 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü05 Mayıs 2017 Cuma 22:18
  • Fetö’nün “Emniyet Mahrem İmamları” Tutuklandı05 Mayıs 2017 Cuma 22:03
  • Silvan’da Toprağa Gömülü 2 Çuval Mermi Ele Geçirildi05 Mayıs 2017 Cuma 21:28
  • Eski Bürokratların Yargılandığı Fetö Davası Ertelendi05 Mayıs 2017 Cuma 21:23
  • Beytüşşebap’ta Pkk’ya Ait Mühimmat Ele Geçirildi05 Mayıs 2017 Cuma 21:23
  • Bingöl’de Tren Geçişi Sırasında Patlama05 Mayıs 2017 Cuma 21:23
  • Karaman’da Fetö/pdy Operasyonuna 7 Tutuklama05 Mayıs 2017 Cuma 21:13
  • 2 Avukat Fetö’den Gözaltına Alındı05 Mayıs 2017 Cuma 21:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti