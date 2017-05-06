Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri Bursa'nın merkez mahallelerinde huzur uygulaması düzenledi. Bursa'da en çok uyuşturucu ihbarı yapılan bölgelerdeki ihbarları azaltmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri şüpheli şahıslara kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Uygulamaya motorlu Narkotimler ve çok sayıda polis ekibi katıldı. Çevreyi inceleyerek her şeyi tek tek gözden geçiren Narkotim ekipleri vatandaşlara huzur verdi.
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Narkotimden Bursa Mahallelerine Huzur Uygulaması
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri Bursa'nın merkez mahallelerinde huzur uygulaması düzenledi.
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Narkotimden Bursa Mahallelerine Huzur UygulamasıBursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesine bağlı Narkotim ekipleri Bursa'nın merkez mahallelerinde huzur uygulaması düzenledi.
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