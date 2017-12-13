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Narman’da Madde Bağımlılığı Konferansı

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Narman’da Madde Bağımlılığı Konferansı
Erzurum'un Narman ilçesinde Narman Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce madde bağımlılığı adı altında konferans düzenlendi.

Erzurum'un Narman ilçesinde Narman Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce madde bağımlılığı adı altında konferans düzenlendi.

Konferansa Narman Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Hamza Avcıoğlu, Narman Belediye Başkan Vekili Adnan Arabul, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Okumuş, STK Temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Konferansta açılış konuşmasını yapan Narman Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu, "Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de madde kullanımı önüne geçilmediği takdirde öncelikli sorunlar arasında yer alacaktır. Bu nedenle madde bağımlılığına karşı etkili bir mücadele, bu konuda bilgi ve bilinç sahibi olmak mümkündür. Bu mücadelenin başarıya ulaşmasında toplumun tüm kurum ve kuruluşlarının ortak anlayış ve dayanışma içerisinde olmaları da son derece önemlidir. Bu anlamda ilçemizde bulunan kurum ve kuruluşlarının koordinasyon ve iş birliği içerisinde bulunarak etkin verimli yönlendirici ve sonuç alıcı faaliyetlerde bulunacaklarına inancımız tamdır. Aileler çocuklarıyla daha fazla ilgilenerek onların sorunlarını paylaşmalı onlarla iletişim kurarak sorunlarını çözmeye yardımcı olmak ve çocuklarını zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmalıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Nezih Kök ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Selahattin Çelebi madde bağımlılığıyla ilgili bilgileri öğrencilere aktardı.

Konferans sonrasında Narman Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr.Hamza Avcıoğlu, ve Protokol, Katılımcılara plaket takdim etti.

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