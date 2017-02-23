Nasa: "Dünyaya 40 Işık Yılı Mesafede 7 Gezegen Tespit Edildi"

NASA yetkilileri, bir grup uzay bilimci ekibin dünyaya 40 ışık yılı mesafede bir yıldızın yörüngesinde 7 gezegenin bulunduğunu açıkladı.

NASA yetkilileri, bir grup uzay bilimci ekibin dünyaya 40 ışık yılı mesafede bir yıldızın yörüngesinde 7 gezegenin bulunduğunu açıkladı.

Bern Üniversitesinden Prof. Brice- Olivier Demory, Jüpiter büyüklüğündeki Trappist-1 adındaki serin yıldızın etrafından dönen 7 gezegenden üçünün yıldıza içinde hayat bulunabilecek yakınlıkta olduğunu, diğer dördünün de hayat bulunma ihtimali olduğunu söyledi.

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Spitzer Uzay Teleskopu'nun Trappist-1 yıldızının güneş sistemine benzer bir yapıda olduğunu gösterdiğini açıkladı.

NASA'nın Bilim Misyon Direktörlüğünden Thomas Zurbuchen, bu keşfin ikinci bir dünyanın bulunma ihtimalinin an meselesi olduğunun işaretini verdiğini söyledi. Zurbuchen, NASA, bu keşfin, güneş sisteminin dışında tek bir yıldızın etrafında bu kadar çok sayıda yaşanabilir gezegenin bulunmasının bir rekor olduğunu sözlerine ekledi.

Bu 7 gezegenin, güneşe en yakın olan Merkür'den yıldıza daha yakın bir yörüngede olmasının sık geçişlere yol açacağı, gözlem ve veri toplama konusunda çok büyük fırsatlar sağlayabileceği ifade edildi.

Güneşin onda bir boyutundaki Trappist-1 yıldızının çok küçük ve soğuk olması sebebiyle, etrafındaki gezegenlerin yıldıza yakın yörüngede olmasına rağmen içlerinden en az üçünde yeteri kadar su ve hayat olmasının mümkün olabileceği ifade edildi.