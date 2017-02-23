  • BIST 88.987
  • Altın 142,219
  • Dolar 3,5757
  • Euro 3,7765
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

Nasa: "Dünyaya 40 Işık Yılı Mesafede 7 Gezegen Tespit Edildi"

» »
Nasa: "Dünyaya 40 Işık Yılı Mesafede 7 Gezegen Tespit Edildi"
NASA yetkilileri, bir grup uzay bilimci ekibin dünyaya 40 ışık yılı mesafede bir yıldızın yörüngesinde 7 gezegenin bulunduğunu açıkladı.

NASA yetkilileri, bir grup uzay bilimci ekibin dünyaya 40 ışık yılı mesafede bir yıldızın yörüngesinde 7 gezegenin bulunduğunu açıkladı.

Bern Üniversitesinden Prof. Brice- Olivier Demory, Jüpiter büyüklüğündeki Trappist-1 adındaki serin yıldızın etrafından dönen 7 gezegenden üçünün yıldıza içinde hayat bulunabilecek yakınlıkta olduğunu, diğer dördünün de hayat bulunma ihtimali olduğunu söyledi.

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Spitzer Uzay Teleskopu'nun Trappist-1 yıldızının güneş sistemine benzer bir yapıda olduğunu gösterdiğini açıkladı.

NASA'nın Bilim Misyon Direktörlüğünden Thomas Zurbuchen, bu keşfin ikinci bir dünyanın bulunma ihtimalinin an meselesi olduğunun işaretini verdiğini söyledi. Zurbuchen, NASA, bu keşfin, güneş sisteminin dışında tek bir yıldızın etrafında bu kadar çok sayıda yaşanabilir gezegenin bulunmasının bir rekor olduğunu sözlerine ekledi.

Bu 7 gezegenin, güneşe en yakın olan Merkür'den yıldıza daha yakın bir yörüngede olmasının sık geçişlere yol açacağı, gözlem ve veri toplama konusunda çok büyük fırsatlar sağlayabileceği ifade edildi.

Güneşin onda bir boyutundaki Trappist-1 yıldızının çok küçük ve soğuk olması sebebiyle, etrafındaki gezegenlerin yıldıza yakın yörüngede olmasına rağmen içlerinden en az üçünde yeteri kadar su ve hayat olmasının mümkün olabileceği ifade edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Anastasiadis’e Yanıt22 Şubat 2017 Çarşamba 17:58
  • Japonya’a Erik Ağaçları Çiçek Açtı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Güney Koreli Kadınlar En Uzun Yaşam Süresi Barajını Kırdı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Dünya Genelinde Askeri Harcamalarda Büyük Artış22 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Ahmet Seyf El Yafii Öldürüldü22 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • Azerbaycan-ermenistan Temas Hattında Çatışma: 1 Ölü22 Şubat 2017 Çarşamba 15:53
  • Bakan Çelik: “Türkiye’deki Sistem Geçmişteki Gibi Olsaydı, Biz Bu Darbeyi Engelleme Konusunda Nasıl Bir Performans Ortaya Koyabilirdik”22 Şubat 2017 Çarşamba 15:43
  • Hong Kong’in Eski Liderine Rüşvetten 20 Ay Hapis Cezası22 Şubat 2017 Çarşamba 15:18
  • Kirli Hava Londra’da Yıllık 40 Bin Can Alıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • İsviçreliler De Döneri Sevdi22 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti