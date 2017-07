Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, medyada ve sosyal medyada yer alan Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bir dinlenme tesisindeki Nasreddin Hoca heykeline...

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, medyada ve sosyal medyada yer alan Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bir dinlenme tesisindeki Nasreddin Hoca heykeline tepki göstererek, Nasreddin Hoca'yı küçültecek ve onu ticarethanelere konu edecek bu tür davranışları doğru bulmadığını belirtti.

Başkan Akkaya yaptığı açıklamada, "Bugünlerde medyada Nasreddin Hoca ile ilgili bir konu var. Medyamızın bu konuya duyarlılığından dolayı ben teşekkür ediyorum. D-300 karayolundaki bir dinlenme tesisindeki heykelin Nasreddin Hoca'ya pek benzemediği, onu yansıtmadığı şeklinde ifadeler var. Doğru, hakikaten biz de hocamızı tam yansıtmadığını ve onu tam temsil etmediğini düşünüyoruz. Bu konu ile ilgili önümüzdeki günlerde ilgili firma sahibine de gerekli uyarıyı yapacağız. Nasreddin Hocamızın mesajları evrenselleşmiş, uluslararası boyutta yankı bulmuş, birçok Avrupa ülkesinde, Kanada'da, Avustralya'da, Çin'de, Japonya'da hocamızın mesajları yankı bulmuştur. Bir evrensel kimlik haline gelen, filozof olan, İslam alimi olan hocamızı küçültmemek, onun bu kimliğine zarar vermemek için biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Gerek heykelleri yaparken, gerekse temsili Nasreddin Hoca'yla çeşitli şenlikleri, etkinlikleri yaparken dikkatli olmamız lazım. Her yere hocamızı götürürsek hocamızı küçültürüz. Ben Nasreddin Hoca torunlarına hizmet eden bir belediye başkanı olarak, Nasreddin Hocamızın bir torunu olarak bizi izleyenlerden, dinleyenlerden hassaten rica ediyorum; hocamızı küçültmeyelim, hocamızı her yere temsili Nasreddin Hoca olarak götürmeyelim. Hocamız, toplumda yanlış giden olayları düzeltmek adına mizahı bir sanat olarak, eğitim metodu olarak kullanmış nükte ve latife şeklinde kullanmıştır. Asıl olan hocamızın o insanları gülümsetirken düşündürmesi, yanlışlıkları düzeltmesi, olaylara duyarlı kalmasıdır. Hocamızı bu kapsamın dışına çıkarmamız lazım. Dolayısıyla Nasreddin Hocamızın bu tür heykellere, her ticarethaneye, her yere konu edilmesini doğru bulmuyorum. Her yere Nasreddin Hoca heykeli dikilmesini de doğru bulmuyorum. Akşehirimize geldiğinde misafirlerimiz görecektir ki Gülmece Parkımız var. Orada Nasreddin Hoca fıkralarımızı canlandıran heykellerimiz var, konuşan banklarımız var. Bu parkımızda Nasreddin Hocamızın fiziki kimliğine, gerçekten o alimliğine, filozofluğuna, kadılığına, zarar getirmeyecek şekilde o fıkra canlandırma heykelleri yapılmıştır. Onun için örnek almamız gerekirse buradaki heykelleri örnek almamız lazım. Son söz olarak da şunu söylemek istiyorum; temsili Nasreddin Hoca sıfatıyla, görüntüsüyle, her şenliğe konu etmeyelim, hocamızı her şenliğe götürmeyelim. Her yere ve her ticarethaneye hocamızın heykelini dikmeyelim. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum" dedi.