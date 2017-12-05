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Nata Vega Outlet’in Özel Misafirleri Doyasıya Eğlendi

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Nata Vega Outlet’in Özel Misafirleri Doyasıya Eğlendi
Çankaya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Nata Vega Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Aqua Vega'yı gezme fırsatı buldu.

Çankaya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Nata Vega Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Aqua Vega'yı gezme fırsatı buldu. Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Engelliler Haftası nedeniyle Nata Vega Alışveriş Merkezi, Çankaya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı. Nata Vega Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Aqua Vega'yı gezme fırsatı bulan öğrenciler, güzel bir gün geçirdi.

Türkiye'nin en kalabalık alışveriş merkezi olduklarına dikkat çeken Nata Vega AVM Genel Müdürü Tahir Çelik, "Yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. Ticari bir oluşumdan ziyade sosyal sorumluluk projelerine de çok önem veriyoruz. Sosyal sorumlulukta da Türkiye'nin en iyi alışveriş merkezi olma yolundayız. Bu hafta Engelliler Haftası. Dolayısıyla çok önemli bir hafta. Biz de özel rehabilitasyondan gelen çocuklarımızı kabul ettik. Burası Türkiye'nin en büyük akvaryumu ve aynı zamanda eğitim merkezi. Kardeşlerimiz burada çok mutlu. Benzer projelerimiz bundan sonra devam edecek" dedi.

Aqua Vega'yı çok beğendiklerini ifade eden çocuklar, burada bulunan bütün hayvanları sevdiklerini söyleyerek herkesin gelip görmesini istedi.

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