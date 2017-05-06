Türk toplumu arasında kış mevsiminin sona erip baharın gelmesi münasebetiyle yapılan, kötüleri cezalandıran, zorluklarda yardımcı olan ve bolluğa kavuşturan...

Başkentliler, Nata Vega Outlet'te Hıdırellez heyecanı yaşadı.

Türk toplumu arasında kış mevsiminin sona erip baharın gelmesi münasebetiyle yapılan, kötüleri cezalandıran, zorluklarda yardımcı olan ve bolluğa kavuşturan Hızır'ın, İlyas peygamberle buluştuğu ve her türlü dileği yerine getireceği inanışı yaygın olarak kabul gören bu günde alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler; ana fuaye alanına konumlandırılan dilek ağacına dileklerini bağlayarak Hıdırellez ritüelini gerçekleştirme şansına sahip oldu.