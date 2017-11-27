Bu kadar ayet, hadis, atasözü, özlü söz olduğu halde insanların olan bitenden ders çıkaramaması anlaşılır gibi değil. ‘Anlamaz, taş gibi kafalar’ için kullanılan ‘NATO kafa, NATO mermer’ ifadesi laf olsun diye kullanılmamış. Kuzey Atlantik Savunma Organizasyonu (NATO) farklı zamanlarda farklı kesimlerce farklı değerlendirildi ve bugün de farklılık sürüyor.

Atatürk döneminde Lenin’le imzalanan ve Stalin’le de devam eden, 5 yılda bir yenilenen saldırmazlık antlaşmasını Stalin 2. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalamadı, hatta Kars ve Ardahan’ı istedi.

Komünist Sovyetler Birliği’nin saldırılarına karşı, ortak askeri savunma amacıyla 1952’de kurulan NATO’ya ABD’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye’nin de katılması bir zorunluluktu. ’Üyelerden birine yapılan saldırı tümüne yapılmış sayılarak, saldırıya uğrayanın ortak savunulmasını sağlayan NATO, Türkiye’de ortak savunma üsleri, gözetleme radarları kurdu.

Stalin zulmünden kaçan 165 Azeri aydın, zamanın yöneticileri tarafından öldürülecekleri bilindiği halde, Boraltan köprüsünde Sovyetler Birliği’ne teslim edilerek, kurşuna dizilmesi, Türkiye’nin ne kadar zorda olduğunun göstergesidir.

Sovyetler Birliği’nin Akdeniz’e inme hayalinin önündeki engel Türkiye, NATO üyeleri arasında en yüksek tehdit altındaki ülkeydi. NATO üyesi olmayan Polonya, Macaristan’ın ardından 1969’da Çekoslavakya da işgal edildi.

Sovyet tehdidine karşı 1969’da İstanbul’a gelen ABD 6. Filo deniz piyadelerinin bir kısım öğrenci tarafından protesto edilmesi ve denize atılması Türkiye’nin bağımsızlığından değil; Sovyetler Birliği’ne bağlılıktandı.

Sovyetlerin 1990’da dağılmasıyla Rusya’nın tehdit olmaktan çıkması NATO’’ya bağımlılığı da ortadan kaldırdığı için bugün NATO’ya ihtiyaç kalmamıştır. Ancak tüm savunma sanayinin ve askeri yapının entegre olduğu NATO’dan ayrılmak da o kadar kolay değil. Uzun bir hazırlık, yeniden yapılanma ve değişim süreci gerektirir.

İhtiyaç varken NATO’ya karşı çıkanların büyük bir bölümü bugün ihtiyaç yokken ve silahlarını örtülü olarak, Türkiye’ye çevirmişken karşı çıkmamakta hatta Erdoğan karşıtlığı üzerinden savunmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında da ‘NATO kafa, NATO mermer’ sözü tam bugün için söylenmiş denilebilir.

NATO üyeleri Suriye’de İsrail taşeronu bir Kürt devleti kurması için PKK’yı silahlandırıyor, tatbikatta Atatürk ve Erdoğan’ı düşman kuvvetlerin sembolü olarak hedef tahtasına oturtuyor, 1969’daki tepki gösterilmiyor.

YARGITAY'DAN KİRACIYA ŞOK KARAR

Kira sözleşmesindeki tarihten önce mülkü boşaltan kiracı tazminat ödemekten kurtulamadı. Beş yıllığına aylık 14 bin TL’den kontrat yapan kiracı, işi bozulunca süre bitimine 2 yıl kala mülk sahibine ihtarname gönderip sözleşmesini tek taraflı feshetti ve anahtarı teslim etti. İş yeri sahibi kısa sürede iş yerini yeniden kiraya verdiği ve zarara uğramadığı halde, kalan 2 yıllık kira bedelini de kiracıdan talep etti. Yerel mahkeme reddetti. Yargıtay kira sözleşmesinde erken tahliye şerhi olmadığı gerekçesiyle işyeri sahibini haklı bularak 2 yıllık kiranın kiracıdan tahsiline karar verdi.