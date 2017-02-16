Nato Komutanları Büyükşehirde

İspanya ve Kanada'ya ait NATO Deniz Grubu gemileri Samsun Limanı'na demirledi.

İspanya ve Kanada'ya ait NATO Deniz Grubu gemileri Samsun Limanı'na demirledi.

Kuvvet Koruma ve Güvenlik Koordinasyon toplantısı için Samsun'a gelen Kanada Deniz Kuvvetlerine ait HMCS ST JOHNS (340) ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait SPS JUAN DEBORBOAN (F-102) askeri gemi komutanları Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Gemi komutanlarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ağırladı.

Samsun gibi güvenli bir limanda askeri konukları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Genel Sekreter Coşkun Öncel, komutanlara Bandırma Vapuru maketi hediye etti. Samsun'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Samsun Limanı'na hayranlıklarını dile getiren NATO Gemi Komutanları ise Öncel'e Türk Deniz Kuvvetleri ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) gemi armasının bulunduğu plaketi takdim etti.

Ziyaret karşılıklı sohbet ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.