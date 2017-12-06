  • BIST 105.304
  • Altın 156,612
  • Dolar 3,8526
  • Euro 4,5430
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Nato Yolunun Adı ’Ata Caddesi’ Oldu

» »
Nato Yolunun Adı ’Ata Caddesi’ Oldu
TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde 30 yıllık NATO yolunun adı belediye meclisinin aldığı kararla "Ata Caddesi" olarak değiştirildi.

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde 30 yıllık NATO yolunun adı belediye meclisinin aldığı kararla "Ata Caddesi" olarak değiştirildi.

Zile sanayi girişinde bulunan NATO yolu levhası, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Güzel, MHP İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı ve meclis üyelerinin katılımıyla değiştirildi. NATO'nun bir tatbikat sırasında çirkin bir karara imza atması nedeni ile belediye meclisi tarafından alınan kararı değerlendiren Başkan Vidinel, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'la ilgili maalesef hepimizi derinden üzen kötü bir davranışla karşılaştık ve bizim bu değerlerimize karşı hakaretler oluşturuldu. Bizler Zile Belediyesi meclisi olarak AK Partili, MHP ve CHP'li meclis üyelerimizle birlikte ittifakla yaklaşık 30 yıldır 2 kilometre uzunluğunda NATO yolu olarak ifade edilen yerin ismini değiştirdik" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Güzel ise NATO'da yaşanan olayın halkta infiale sebep olduğunu belirterek, "Tepkimizi göstermek adına isim değişikliği talebimizi belediye başkanımıza ilettik, aynı talebi MHP İlçe Başkanı Ahmet Ziraaatçı bey de yaptı. NATO yolu, Ata Caddesi olarak değiştirildi. Belediye başkanımıza ve tüm meclis üyelerine ittifakla alınan bu karardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a NATO'da yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, "30 yıldır NATO yolu olarak anılan yolun isminin Ata yolu olarak değiştirilmesini istedik" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinop’ta Kudüs Eylemi06 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
  • İşte Beşiktaşlı Futbolcuların Fiyatları06 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
  • Van’da Elektrik Kesintisi06 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
  • Malatya’ya İki Yeni Konuk Evi Yapılıyor06 Aralık 2017 Çarşamba 17:28
  • Van’da “Yakın Tarih Okumaları” Konferansı06 Aralık 2017 Çarşamba 17:23
  • Battalgazi Belediye Meclisi 2017 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi06 Aralık 2017 Çarşamba 17:23
  • Kahta İlçesinde Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor06 Aralık 2017 Çarşamba 17:23
  • Çankırılı Gençlerden Abd’ye Tepki06 Aralık 2017 Çarşamba 17:18
  • I. Dünya Savaşı’nın Hukuki Ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu Başladı06 Aralık 2017 Çarşamba 17:18
  • Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı06 Aralık 2017 Çarşamba 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti