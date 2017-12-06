Nato Yolunun Adı ’Ata Caddesi’ Oldu

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde 30 yıllık NATO yolunun adı belediye meclisinin aldığı kararla "Ata Caddesi" olarak değiştirildi.

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde 30 yıllık NATO yolunun adı belediye meclisinin aldığı kararla "Ata Caddesi" olarak değiştirildi.

Zile sanayi girişinde bulunan NATO yolu levhası, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Güzel, MHP İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı ve meclis üyelerinin katılımıyla değiştirildi. NATO'nun bir tatbikat sırasında çirkin bir karara imza atması nedeni ile belediye meclisi tarafından alınan kararı değerlendiren Başkan Vidinel, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'la ilgili maalesef hepimizi derinden üzen kötü bir davranışla karşılaştık ve bizim bu değerlerimize karşı hakaretler oluşturuldu. Bizler Zile Belediyesi meclisi olarak AK Partili, MHP ve CHP'li meclis üyelerimizle birlikte ittifakla yaklaşık 30 yıldır 2 kilometre uzunluğunda NATO yolu olarak ifade edilen yerin ismini değiştirdik" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Güzel ise NATO'da yaşanan olayın halkta infiale sebep olduğunu belirterek, "Tepkimizi göstermek adına isim değişikliği talebimizi belediye başkanımıza ilettik, aynı talebi MHP İlçe Başkanı Ahmet Ziraaatçı bey de yaptı. NATO yolu, Ata Caddesi olarak değiştirildi. Belediye başkanımıza ve tüm meclis üyelerine ittifakla alınan bu karardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a NATO'da yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, "30 yıldır NATO yolu olarak anılan yolun isminin Ata yolu olarak değiştirilmesini istedik" ifadelerini kullandı.