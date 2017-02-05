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Nato’dan Irak’a Eğitim Üssü

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Nato’dan Irak’a Eğitim Üssü
NATO, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Iraklı güçlerin eğitilmesi amacıyla Irak'a üs kuruyor.

NATO, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Iraklı güçlerin eğitilmesi amacıyla Irak'a üs kuruyor.

Terör örgütü ile mücadele kapsamında önemli bir adım atan NATO, Iraklı güçlerin eğitilmesi için Irak'a çok uluslu ekip konuşlandırıyor. Farklı ülkelerden gelecek olan eğitmenler, Iraklı güçlere el yapımı patlayıcıların (IED) nasıl imha edilmesi gerektiğini anlatacak. Iraklı güçlerin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde daha aktif bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla hazırlanan program, NATO Barış ve Güvenlik İçin Bilim Programı öncülüğünde gerçekleştirilecek.

Romanya ordusunda görevli Binbaşı Gheorghe Dragos, NATO'nun Iraklı güvenlik güçlerinin gelecek görevlerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirmeleri için Irak'taki eğitimcilerin çalışma planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi talebinde bulunduğunu ifade etti. Dragos, "Bizim bu konudaki asıl hedefimiz, eğitim alanların diğer öğrencilere el yapımı patlayıcıların nasıl etkisiz hale getirileceğini öğretmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak kaliteli eğitim uygulamak. Bu nedenle sorumluluğumuz son derece büyük. Çünkü, öğrencilerimiz savaşçıdır ve eğitimden sonra savaşacaklar" dedi.

İspanyol ordusunda görevli Albay Juan Enrique Gomez Martin ise görevlerinin patlayıcılarla mücadele konusunda NATO'yu desteklemek olduğunu kaydederek, "El yapımı patlayıcılar, düşük maliyetli silahlardır, elde etmek oldukça kolaydır ve son derece de etkilidirler. Korkuyu ve terörü ateşlemenin yanında insanların ölümüne de neden oluyor. Bu patlayıcılara karşı mücadele vermek zorundayız ve bu da bizim merkezimizin görevi" ifadelerini kullandı.

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