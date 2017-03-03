Nato’dan Mazot Hırsızlığı İddiasıyla 6 Kişi Yakalandı

Tekirdağ ve İstanbul'da NATO akaryakıt boru hattından yaklaşık 40 ton mazot çaldıkları iddia edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ ve İstanbul'da NATO akaryakıt boru hattından yaklaşık 40 ton mazot çaldıkları iddia edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Tekirdağ ve İstanbul'da NATO akaryakıt boru hattından yaklaşık 40 ton mazot çaldıkları tespit edilen E.Y., F.Y., M.Y., M.Ç., V.Ç., M.E., Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.