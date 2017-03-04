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Nazi Döneminde Yaşanan Dramın Sergisi Nilüfer’de

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Nazi Döneminde Yaşanan Dramın Sergisi Nilüfer’de
Nazi toplama kampında ölen Anne Frank'ın trajik öyküsü ve Nazi rejiminin yükselişi ile "Holokost" a yol açan süreci anlatan "Anne Frank - Günümüz İçin...

Nilüfer Belediyesi, Nazi dönemi sergisine ev sahipliği yaptı.

Nazi toplama kampında ölen Anne Frank'ın trajik öyküsü ve Nazi rejiminin yükselişi ile "Holokost" a yol açan süreci anlatan "Anne Frank - Günümüz İçin Bir Tarih" sergisi Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda izlenime açıldı. Anne House ile Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) tarafından düzenlenen serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan SEHAK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şensever, "Bu sergi herkese hitap eden bir sergi. Bir taraftan Anne Frank'ın trajik öyküsünü anlatırken bir taraftan da dünyanın en karanlık dönemi olan Nazi rejiminin yükselişi ve tarihin en karanlık sayfalarından biri olan "Holokost"a giden sürecin hikayesi var burada. Umarım ki bu karanlık ve trajik dönem tekrar etmez. Ama ne yazık ki son yıllarda bunun örneklerini görüyoruz. Yakın zamanda Fransa'da genel seçimler olacak ve orada yapılan anketlerde Nazi rejiminin ideolojisini doğrudan paylaşan bir kişi olarak Le Pen önde görünüyor. Almanya'da yine Neo-Nazi gruplarının yükselişini görüyoruz. Tarihin bu sayfalarının tekrar etmemesini istiyoruz" diye kaydetti.

Sergi 12 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak.

Nazi Döneminde Yaşanan Dramın Sergisi Nilüfer’de

Nazi Döneminde Yaşanan Dramın Sergisi Nilüfer’de

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