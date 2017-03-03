Nazilli Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Nazilli Belediyesi Meclis toplantı salonunda Haluk Alıcık'ın Başkanlığında gerçekleşti.

Nazilli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Nazilli Belediyesi Meclis toplantı salonunda Haluk Alıcık'ın Başkanlığında gerçekleşti.

Nazilli Belediye Meclisi Mart 2017 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Çarşamba günü yapıldı. Belediye Meclisi toplantı salonunda Meclis Başkanı Haluk Alıcık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 7 Gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının ilk gündem maddesinde yer alan Nazilli Belediyesine ait 3 Adet Taşınmazın Takasının yapılması oybirliği ile karar verilirken, Nazilli Belediyesi ve Yeni Yapı İnşaat A.Ş tarafından yapılmakta olan arsa karşılığı inşaatlara Nazilli Belediyesinin garantör olması da oyçokluğu ile karara bağlandı.

Meclis toplantısında Toplum Sağlığı Merkezine Tahsisi İçin 04 Temmuz 2012 tarih 41/62 Nolu meclis kararının iptaline oybirliği ile karar bağlanırken Nazilli Belediyesine ait Menderes Kenarındaki Restoran alanının içkili yer olarak kullanılmasına oyçokluğu karar verildi. Meclis üyeleri Nazilli Belediyesi'nin muhtelif yatırımlarında kullanılmak üzere kredi çekmesine oybirliği ile karar vermesi maddesinden sonra, İlçemiz Yeşil Mahalle 1661 Ada 1 Parseldeki tescilli mezarlığa ilişkin imar plan değişikliği de görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı.

Meclis toplantısının son gündem maddesinde ise İlçemiz Bereketli Mahallesi 79 Parsele Otel Alanı Yapılmasına İlişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.