  • BIST 89.722
  • Altın 146,620
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C

Nazilli Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı

» »
Nazilli Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı
Nazilli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Nazilli Belediyesi Meclis toplantı salonunda Haluk Alıcık'ın Başkanlığında gerçekleşti.

Nazilli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Nazilli Belediyesi Meclis toplantı salonunda Haluk Alıcık'ın Başkanlığında gerçekleşti.

Nazilli Belediye Meclisi Mart 2017 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Çarşamba günü yapıldı. Belediye Meclisi toplantı salonunda Meclis Başkanı Haluk Alıcık'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 7 Gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının ilk gündem maddesinde yer alan Nazilli Belediyesine ait 3 Adet Taşınmazın Takasının yapılması oybirliği ile karar verilirken, Nazilli Belediyesi ve Yeni Yapı İnşaat A.Ş tarafından yapılmakta olan arsa karşılığı inşaatlara Nazilli Belediyesinin garantör olması da oyçokluğu ile karara bağlandı.

Meclis toplantısında Toplum Sağlığı Merkezine Tahsisi İçin 04 Temmuz 2012 tarih 41/62 Nolu meclis kararının iptaline oybirliği ile karar bağlanırken Nazilli Belediyesine ait Menderes Kenarındaki Restoran alanının içkili yer olarak kullanılmasına oyçokluğu karar verildi. Meclis üyeleri Nazilli Belediyesi'nin muhtelif yatırımlarında kullanılmak üzere kredi çekmesine oybirliği ile karar vermesi maddesinden sonra, İlçemiz Yeşil Mahalle 1661 Ada 1 Parseldeki tescilli mezarlığa ilişkin imar plan değişikliği de görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı.

Meclis toplantısının son gündem maddesinde ise İlçemiz Bereketli Mahallesi 79 Parsele Otel Alanı Yapılmasına İlişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Nazilli Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın’da Trafik Kazası: 2 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 17:58
  • Siyasi Parti Temsilcileri Bir Araya Geldi03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Ağrı’da Ki Spor Yöneticileri Tff Riva Tesislerini Gezecek03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Manisa’da Kısa Dönem Jandarma Erler Yemin Etti03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Necati Kara Hayrangöl Dağlarında03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Adliyeye Sevk Edilen 12 Adü Personelinden 10’u Tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Erzincan’ın Genel Ekonomik Durum Değerlendirme Toplantısı Yapıldı03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Erzincan Emniyetinden Kur’an Kursu Kursiyerlerine Dolandırıcılık Uyarısı03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Erzincan’da Tarihi Eser Operasyonu03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Ağrı’da Yılın Personeli Ödül Töreni03 Mart 2017 Cuma 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti