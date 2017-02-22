Nazilli Belediyesi, Dereköy Çayını Temizledi

Nazilli'de şehir içinden geçen Dereköy çayı beton zemin ve kenar duvarlarının yapımları ile ıslah çalışmaları tamamlanmasının ardından Nazilli...

Nazilli'de şehir içinden geçen Dereköy çayı beton zemin ve kenar duvarlarının yapımları ile ıslah çalışmaları tamamlanmasının ardından Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlendi.

Yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde tamamlanman Dereköy Çayı düzenlemesinin ardından çay yatağı içerisinde biriken çöp, kum, mil birikintisi ile kuru dal ve otları temizlendi. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce dere yatağında kış mevsiminin getirdiği kirlilik ve atıklardan arındırıldığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, vatandaşları özellikle dere ve çay yataklarına çöp atmamaları konusunda uyardı. Dere ve çay kenarlarına atılan gelişi güzel çöpler akıntılar ve yağmurlar ile çay ve dere yataklarında ciddi anlamda kirliliğe neden olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Nazilli'nin ortasından geçen Dereköy çayı yıllarca bakımsızlığı nedeni ile kötü bir görüntü kirliliği sağlıyordu. Çay yatağında yapılan çalışmalar sonrasında Nazilli Belediyesi olarak yaklaşık 3 km lik bir alanda düzenlemeler yaptık. Çayın iki tarafında bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturduk. Yeşillendirme ve ışıklandırma çalışmaları ile bu Dereköy Çayı etrafı çok daha güzel bir görünüme sahip oldu. Böylesi doğal bir görünüme sahip olan bu çayın düzenli olarak temizlik çalışmalarını yapmak bizim görevimiz. Çay yatağı içerisinde özellikle kış mevsiminin getirdiği kirlilik ve atıklardan oluşan birikintileri periyodik olarak temizliyoruz. Vatandaşlarımızdan da önemle rica ediyoruz. Çöplerini çay yatağına ya da kenarlara atmasınlar. Nostaljik görüntü yaratan ahşap köprülere zarar vermesinler. Verilen her zarar milli servetimize zarardır" dedi.