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Nazilli Belediyesi Ortaokula Kantin Kazandırıyor

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Nazilli Belediyesi Ortaokula Kantin Kazandırıyor
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İstiklal Mahallesi'nde bulunan Müşerref Gündoğdu Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda kantin yapımına...

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İstiklal Mahallesi'nde bulunan Müşerref Gündoğdu Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda kantin yapımına başladı.

Çalışmalarına yeni başlanan bina ile birlikte Nazilli Belediyesi'nin yapımını üstlendiği kantin sayısı 16'ya çıkmış oldu. Projeyi yerinde inceleyerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Alıcık, çalışmaların Şubat ayına kadar tamamlanacağını bildirdi.

Yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede Nazilli merkez ve çevre mahallelerdeki 15 okulun kantin yapımını üstlenen Nazilli Belediyesi, İstiklal Mahallesi'nde bulunan Müşerref Gündoğdu Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda çalışmalara başladı.

57 metrekare alan üzerine inşa edilen kantinin 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısına kadar tamamlanacağını belirten Başkan Alıcık, "Bugün Müşerref Gündoğdu İlköğretim Okulumuzdayız. Öncelikle kıymetli meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Konu eğitim olunca da Nazilli Belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak isteriz. Ekiplerimiz kantin yapım çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde de mevcut okulun istinat duvarlarını yaparak sağlamlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmiştik. Okulumuzun çeşmesini de yapacağız. Şimdiden öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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