Nazilli Belediyesi, Pirlibey’deki Hizmetlerine Yenilerini Ekliyor

Nazilli merkezde yapılan hizmetlerin yanı sıra hizmet alan tüm mahallelerinde de sürdürüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahallelerde...

Nazilli merkezde yapılan hizmetlerin yanı sıra hizmet alan tüm mahallelerinde de sürdürüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahallelerde vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hizmet ürettiklerini belirtti.

Nazilli Belediyesindeki mesai saatlerinin yanı sıra sık sık mahallelere ziyaretlerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Pirlibey Mahallesinde vatandaşlar ile sohbet ederek ihtiyaç ve sorunlarını dinlediği sırada mahalle sakinleri mezarlık istinat duvarlarının yenilenmesini istemişti. Yapılan hazırlık aşamasından hemen sonra Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ekiplerince doğal taşlar ile örülmüş mezarlık istinat duvarının üzeri önce tamamen çimento ile kaplanarak düzeltildi. Daha sonra görsel bir güzellik taşıması için Dekoratif oluşunun yanında dayanıklı, sağlam, su geçirgenliği olmayan uzun süre bakım gerektirmeyen özelliğe sahip kayrak taşlar ile kaplandı.

Yapılan bu çalışmaları yerinde incelemek için tekrar Pirlibey Mahallesine giden Başkan Alıcık bu seferde Mezarlığın güney tarafında yer alan çocuk parkını dikkate aldı. Vatandaşlar tarafından da bu park için düzenleme yapılmasını istemelerinden sonra gerekli talimatları veren Başkan Alıcık Parka yeni oyun guruplarının konulmasını da söyledi. Nazilli merkezde yapılan hizmetlerin yanı sıra Nazilli Belediyesinden hizmet alan tüm mahallelerinde de sürdürüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahallelerde vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hizmet ürettiklerini belirtti.

Başkan Alıcık, Nazilliye bağlı tüm mahallerde çok amaçlı cemiyet alanı, yol çalışması cami ve okul tadilatı gibi çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.