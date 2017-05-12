  • BIST 95.114
  • Altın 140,833
  • Dolar 3,5840
  • Euro 3,8956
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Nazilli Belediyesi, Pirlibey’deki Hizmetlerine Yenilerini Ekliyor

» »
Nazilli Belediyesi, Pirlibey’deki Hizmetlerine Yenilerini Ekliyor
Nazilli merkezde yapılan hizmetlerin yanı sıra hizmet alan tüm mahallelerinde de sürdürüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahallelerde...

Nazilli merkezde yapılan hizmetlerin yanı sıra hizmet alan tüm mahallelerinde de sürdürüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahallelerde vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hizmet ürettiklerini belirtti.

Nazilli Belediyesindeki mesai saatlerinin yanı sıra sık sık mahallelere ziyaretlerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Pirlibey Mahallesinde vatandaşlar ile sohbet ederek ihtiyaç ve sorunlarını dinlediği sırada mahalle sakinleri mezarlık istinat duvarlarının yenilenmesini istemişti. Yapılan hazırlık aşamasından hemen sonra Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ekiplerince doğal taşlar ile örülmüş mezarlık istinat duvarının üzeri önce tamamen çimento ile kaplanarak düzeltildi. Daha sonra görsel bir güzellik taşıması için Dekoratif oluşunun yanında dayanıklı, sağlam, su geçirgenliği olmayan uzun süre bakım gerektirmeyen özelliğe sahip kayrak taşlar ile kaplandı.

Yapılan bu çalışmaları yerinde incelemek için tekrar Pirlibey Mahallesine giden Başkan Alıcık bu seferde Mezarlığın güney tarafında yer alan çocuk parkını dikkate aldı. Vatandaşlar tarafından da bu park için düzenleme yapılmasını istemelerinden sonra gerekli talimatları veren Başkan Alıcık Parka yeni oyun guruplarının konulmasını da söyledi. Nazilli merkezde yapılan hizmetlerin yanı sıra Nazilli Belediyesinden hizmet alan tüm mahallelerinde de sürdürüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahallelerde vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak hizmet ürettiklerini belirtti.

Başkan Alıcık, Nazilliye bağlı tüm mahallerde çok amaçlı cemiyet alanı, yol çalışması cami ve okul tadilatı gibi çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Nazilli Belediyesi, Pirlibey’deki Hizmetlerine Yenilerini Ekliyor

Nazilli Belediyesi, Pirlibey’deki Hizmetlerine Yenilerini Ekliyor

Nazilli Belediyesi, Pirlibey’deki Hizmetlerine Yenilerini Ekliyor

Nazilli Belediyesi, Pirlibey’deki Hizmetlerine Yenilerini Ekliyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşitme Engelliler İçin İşaret Dili Öğrendiler12 Mayıs 2017 Cuma 08:18
  • Ortaca Halk Eğitim Merkezinin Yıl Sonu Etkinliği12 Mayıs 2017 Cuma 08:18
  • Ortaca Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Töreni Düzenlendi12 Mayıs 2017 Cuma 08:18
  • Geleceğin 196 Pilot Adayı Sertifikalarını Aldı12 Mayıs 2017 Cuma 04:33
  • Sergi‘nin Açılışını Ardahan Valisi İbrahim Özefe’nin Eşi Hacer Özefe Yaptı12 Mayıs 2017 Cuma 01:28
  • Anamur Emniyeti ’Alkol Gözlüğü’ İle Farkındalık Oluşturdu11 Mayıs 2017 Perşembe 23:48
  • Ordu’da Fındık Sempozyumu Devam Ediyor11 Mayıs 2017 Perşembe 21:08
  • "Dünden Bugüne Karayolları" Sergisine Büyük İlgi11 Mayıs 2017 Perşembe 20:48
  • Tavşanlı’da Trafik Kazası: 1 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 20:48
  • 7’nci Uluslararası Şiir Buluşması Başladı11 Mayıs 2017 Perşembe 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti